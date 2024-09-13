Глава Колумбии считает, что Маск может заблокировать его аккаунт в Х

«Теперь там, где я выражаю свои мысли, есть склонный к нацизму человек — Илон Маск. В любой момент он может закрыть мой аккаунт. Так что тезис [чилийского диктатора Аугусто] Пиночета “молчание перед лицом варварства” снова применим», — заявил Петро, выступая на Национальной встрече альтернативных, общественных и цифровых СМИ, его слова приводит телеканал Caracol TV.