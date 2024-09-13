Глава Колумбии считает, что Маск может заблокировать его аккаунт в Х

МЕХИКО, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро считает, что «склонный к нацизму» американский предприниматель Илон Маск в любой может заблокировать его аккаунт в Х (ранее Twitter).
«Теперь там, где я выражаю свои мысли, есть склонный к нацизму человек — Илон Маск. В любой момент он может закрыть мой аккаунт. Так что тезис [чилийского диктатора Аугусто] Пиночета “молчание перед лицом варварства” снова применим», — заявил Петро, выступая на Национальной встрече альтернативных, общественных и цифровых СМИ, его слова приводит телеканал Caracol TV.
«Сейчас соцсети, которые продемонстрировали свою альтернативную мощь по всему миру, скупают самые богатые люди, как это произошло здесь, в Колумбии», — добавил президент.
Ранее конфликт с Илоном Маском возник у президента соседней с Колумбией Венесуэлы. Николас Мадуро заявил, что США и Маск стоят во главе неудачной попытки государственного переворота в Боливарианской Республике. 31 июля Маск предложил Мадуро принять участие в бойцовском поединке, пообещав в случае победы венесуэльского лидера организовать ему поездку на Марс.