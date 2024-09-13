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В Хабаровском крае выбирают лучшего участкового

Конкурс проводится в три этапа.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае стартовал традиционный конкурс «Народный участковый». Жители региона могут отдать свой голос за лучшего сотрудника полиции, который потом поборется за победу среди коллег со всей страны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сегодня в регионе служат 298 лучших участковых. Круглосуточно они работают с людьми на своих территориях, первыми приходят на помощь и занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, наркомании и алкоголизма. Поблагодарить своего участкового просто: нужно лишь отдать за него голос на сайте МВД.

Мероприятие проводится в три этапа: первый региональный продлится с 11 по 20 сентября, где жители выбирают нескольких специалистов. Во втором региональном, с 7 по 16 октября, определят уже лучшего из лучших. Победитель этого этапа будет представлять Хабаровский край на Всероссийском конкурсе МВД России «Народный участковый» с 1 по 10 ноября.