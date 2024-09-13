В Хабаровском крае выбирают лучшего участкового

Сегодня в регионе служат 298 лучших участковых. Круглосуточно они работают с людьми на своих территориях, первыми приходят на помощь и занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, наркомании и алкоголизма. Поблагодарить своего участкового просто: нужно лишь отдать за него голос на сайте МВД.