В Хабаровском крае выбирают лучшего участкового

В Хабаровском крае стартовал традиционный конкурс «Народный участковый». Жители региона могут отдать свой голос за лучшего сотрудника полиции, который потом поборется за победу среди коллег со всей страны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сегодня в регионе служат 298 лучших участковых. Круглосуточно они работают с людьми на своих территориях, первыми приходят на помощь и занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, наркомании и алкоголизма. Поблагодарить своего участкового просто: нужно лишь отдать за него голос на сайте МВД.
Мероприятие проводится в три этапа: первый региональный продлится с 11 по 20 сентября, где жители выбирают нескольких специалистов. Во втором региональном, с 7 по 16 октября, определят уже лучшего из лучших. Победитель этого этапа будет представлять Хабаровский край на Всероссийском конкурсе МВД России «Народный участковый» с 1 по 10 ноября.