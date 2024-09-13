Теплая погода будет в пятницу на Южном Урале

В пятницу, 13 сентября, в Челябинской области будет малооблачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 13 сентября, у Александра, Владимира, Геннадия, Дмитрия, Иоанна, Михаила и Мирона.
Между прочим, 13 сентября 2024 года отмечают Куприянов день. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от праздников и торжеств. Дело в том, что печали и горести грозят тем, кто будет веселиться в этот день.