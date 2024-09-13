Маск одной фразой ответил на слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине

Маск не смог оставить без внимания пост одного из пользователей, который выложил видеофрагмент интервью Путина, где российский лидер говорит об участии НАТО. В том же посте отмечалось, что в ближайшее время власти США санкционируют атаки вглубь территории России с использованием ракет западного производства.