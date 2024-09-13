Маск одной фразой ответил на слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск одной фразой прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. Свой ответ он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Маск не смог оставить без внимания пост одного из пользователей, который выложил видеофрагмент интервью Путина, где российский лидер говорит об участии НАТО. В том же посте отмечалось, что в ближайшее время власти США санкционируют атаки вглубь территории России с использованием ракет западного производства.
«У меня плохое чувство по поводу этого», — написал предприниматель.
На его комментарий откликнулся основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком, согласившись с мыслями Маска.
Напомним, Владимир Путин в четверг заявил, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают вопрос о выдаче разрешения Киеву на использование дальнобойных ракет, а решают, вовлекаться ли напрямую в боевые действия.
Глава государства предупредил, что прямое участие Запада полностью меняет суть конфликта на Украине, поэтому РФ будет готова к ответным мерам.