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МВД не собирается менять правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав

Источник: Российская газета

В пресс-службе МВД прокомментировали слухи о новых правилах проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

«Внесение изменений не планируется», — ответили в ведомстве на запрос РИА Новости.

Отмечается, что по-прежнему действуют правила, утвержденные постановлением правительства РФ от 24 октября 2014 года № 1097.

Напомним, в апреле этого года изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Водителей с документами иностранного образца обязали получать российские удостоверения.

Спустя год после приобретения иностранцем вида на жительство или получения гражданства РФ международные водительские удостоверения становятся недействительными.