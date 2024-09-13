МВД не собирается менять правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав

В пресс-службе МВД прокомментировали слухи о новых правилах проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
«Внесение изменений не планируется», — ответили в ведомстве на запрос РИА Новости.
Отмечается, что по-прежнему действуют правила, утвержденные постановлением правительства РФ от 24 октября 2014 года № 1097.
Напомним, в апреле этого года изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Водителей с документами иностранного образца обязали получать российские удостоверения.
Спустя год после приобретения иностранцем вида на жительство или получения гражданства РФ международные водительские удостоверения становятся недействительными.