В Советском округе открыли новую спортивную площадку

Как отметила исполняющая обязанности председателя комитета ТОС «Заозерный-4» Ирина Курамшина, жители ждали открытие площадки долгое время: «Раньше на этом месте было пустое поле, где после дождя долго стояла вода. Теперь и детям, и их родителям предоставлена возможность заниматься спортом».