В Советском округе открыли новую спортивную площадку

В Советском округе Омска создана современная спортивная площадка на территории домов по улицам Сергея Тюленина и Заозерной. Строительство состоялось в рамках программы «Решают люди» и обошлось в 3,2 миллиона рублей. Работы выполнила подрядная организация ООО «СВ-Регион-2010».
Как отметила исполняющая обязанности председателя комитета ТОС «Заозерный-4» Ирина Курамшина, жители ждали открытие площадки долгое время: «Раньше на этом месте было пустое поле, где после дождя долго стояла вода. Теперь и детям, и их родителям предоставлена возможность заниматься спортом».
Стоит напомнить, что номинация «Решают люди» была введена в конкурсе муниципальных грантов по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко для реализации общественно полезных проектов.