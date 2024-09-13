«Казалось, что я схожу с ума»: как мошенники заговорили со мной голосом коллеги, но просчитались

«Привет. Есть в долг?», — высветилось у меня на экране телефона около 23 часов вечера в воскресенье. Я как раз заканчивала готовиться к началу трудовой недели и собиралась ложиться спать. Отправителем позднего СМС оказалась моя бывшая коллега Люда, что меня, конечно, порядком удивило. Ведь мы не общались больше полугода, да и во время работы не были сильно близки.
Хоть я и была сонная, смогла сопоставить: неожиданное сообщение, никаких «как дела?» и объяснений, зачем в такое время срочно понадобились деньги. Быстро смекнула — аккаунт взломали мошенники. Решила поинтересоваться, насколько велики у жуликов аппетиты.
— 5000. Завтра отдам, — сухо отвечал незнакомец под видом улыбающейся с аватарки девушки.
Пишу Люде в другой соцсети, чтобы предупредить. Но успела лишь поздороваться. С толку меня сбило двухсекундное голосовое сообщение. Все от той же бывшей коллеги. Стало любопытно.
— Не бойся, это я, — от удивления я воспроизвела его во второй раз. Голос, действительно, принадлежал ей. Даже интонация была до боли знакомой. При этом, запись была абсолютно чистой — никаких шумов на фоне или помех. Неужели я зря заподозрила подвох? Но через минуту все встало на свои места. Пришел ответ от Люды… настоящей.
— Настя, не верь мне, меня взломали.
В очередной раз меня поразило насколько далеко продвинулся искусственный интеллект. Ведь не для кого не секрет, что с помощью нейросетей преступники крадут чужие личности, подделывая голоса, фото и видео, заставляя человека сказать или сделать все что угодно. Называются плоды незаконного «творчества» дипфейками. Хорошо, что я слышала о таких способах обмана. В Иркутске абсолютно по такому же сценарию некто «брал в займы» от лица местного блогера.
— Вам тоже Люда писала? — всплыло оповещение из рабочего чата. Оказалось, что практически весь офис получил рассылку с просьбой одолжить несколько тысяч. Однако большинство заблокировали переписку еще на этапе «привет», понимая, что к чему.
В это время Люда вернула себе свой аккаунт. Благо, на уловку никто повестись не успел. Но всех ввела в ступор реалистичность голосовых сообщений. Кому-то аферисты от лица девушки отправляли «одолжи, пожалуйста, деньги», другим, как и мне, «не бойся, это я».
— Я в шоке. Я даже голосовые никогда не записываю, «говорящие» видео тоже не выкладываю, по подозрительным ссылкам в интернете не перехожу, пароли нигде не свечу. Более того, даже по телефону такие фразы никогда не говорила, особенно связанные с деньгами. Все только лично или по СМС. Не представляю, как они что-то сгенерировали, — негодовала Люда. — У меня есть подозрения, что оператор сим-карты мог слить данные. Я перестала ей пользоваться, долго не пополняла баланс, и ее заблокировали. Мошенники будто знали, что из-за этого я не смогу быстро восстановить аккаунт. Но никаких доказательств у меня нет, как и других предположений.
Благо, история оказалась со счастливым концом — нажиться воришки так и не смогли.
Алексей Раевский, эксперт по кибербезопасности:
«Запись голоса берут в соцсетях».
— Искусственный интеллект «обучают» определенному голосу. Затем вшивается определенный текст, а нейросеть озвучивает его. Таким образом, формируется файл, который зачитывает определенное сообщение. Например, «Маша, отправь мне срочно деньги». Чтобы создать такое сообщение, мошенникам необходимо иметь много исходных записей нужного голоса. Для этого преступники получают доступ к аудиозаписям, которые могли быть опубликованы в социальных сетях или мессенджерах. Либо аферисты могут позвонить человеку, включить диктофон и очень долго разговаривать с ним по телефону. А после этого использовать записи в своих целях. Взломать аккаунт требует много усилий и времени. Чаще всего они создают страницу с похожим именем и размещают там фотографию, которую тоже в принципе можно получить в открытом доступе. И уже с этого аккаунта пишут жертвам своего обмана в мессенджерах или соцсетях. В 90% случаях они даже не заметят, что у их друзей или родственников другой номер телефона.
— Уловки мошенников коварны и все время совершенствуются, — отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Злоумышленники используют все возможности современной техники и программ для придания наибольшей правдоподобности своим легендам и методам. В том числе используя алгоритмы нейросетей. В практике полиции нашего региона таки случаи остаются единичными. Однако важно понимать, что преступники часто стараются выдавать себя за близких вам людей, что в конечном итоге приведет к тому, что ваши деньги попытаются похитить, получить доступ к онлайн-банкингу или оформить кредиты, а средства перевести на подконтрольные счета. Кроме того, вам могут отправить вредоносную ссылку, которая, к примеру, позволит преступникам завладеть данными о ваших аккаунтах, либо позволит им дистанционно получить доступ к программам и устройствам.
Получив сомнительное сообщение от знакомого человека с просьбой, касающейся денег или срочного реагирования на какое-то событие, самым правильным вариантом будет позвонить ему по знакомому вам номеру, используя мобильную связь, и обсудить сообщение. Скорее всего окажется, что вас пытались ввести в заблуждение.