«Казалось, что я схожу с ума»: как мошенники заговорили со мной голосом коллеги, но просчитались

— Искусственный интеллект «обучают» определенному голосу. Затем вшивается определенный текст, а нейросеть озвучивает его. Таким образом, формируется файл, который зачитывает определенное сообщение. Например, «Маша, отправь мне срочно деньги». Чтобы создать такое сообщение, мошенникам необходимо иметь много исходных записей нужного голоса. Для этого преступники получают доступ к аудиозаписям, которые могли быть опубликованы в социальных сетях или мессенджерах. Либо аферисты могут позвонить человеку, включить диктофон и очень долго разговаривать с ним по телефону. А после этого использовать записи в своих целях. Взломать аккаунт требует много усилий и времени. Чаще всего они создают страницу с похожим именем и размещают там фотографию, которую тоже в принципе можно получить в открытом доступе. И уже с этого аккаунта пишут жертвам своего обмана в мессенджерах или соцсетях. В 90% случаях они даже не заметят, что у их друзей или родственников другой номер телефона.