Отдыхать в традиционные школьные каникулы дороже, чем в каникулы по триместрам

В сегменте посуточной аренды загородного жилья больше всего объектов на бархатный сезон забронировано в Подмосковье (12% от всех бронирований по России), Краснодарском крае (11%) и Ленинградской области (9%). Дома снимают, как правило, на две ночи. На 5−6 ночей — в основном, в курортных регионах — в Крыму, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях. Дешевле всего среди популярных регионов сейчас арендовать загородный дом в Крыму (4900 ₽ за ночь), а дороже всего — в Подмосковье (13 тыс. руб.) и Татарстане.