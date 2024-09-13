Отдыхать в традиционные школьные каникулы дороже, чем в каникулы по триместрам

Самыми популярными направлениями для путешествий по России в бархатный сезон стали Краснодарский край и Калининградская область, рассказали аналитики «Авито Путешествия». На них приходится 17% и 6% от всех бронирований посуточной аренды на первую половину осени. Третье место поделили Татарстан и Ставропольский край (доли по 4%).
В среднем по России квартиры в этот период бронируют на 4 ночи. Самый продолжительный отдых планируют в Краснодарском крае и Крыму (по 6 ночей), а также в Ставропольском крае и Калининградской области (по 5 ночей). В посуточные квартиры селятся обычно по 2 человека.
Дешевле всего среди популярных регионов снять сейчас посуточную квартиру в Дагестане (2900 ₽ за ночь), Ростовской области (3000 ₽), Свердловской области и Ставропольском крае (по 3100 ₽). Наиболее высокие цены — в Краснодарском крае (4400 рублей) и Нижегородской области (3900 рублей).
В сегменте посуточной аренды загородного жилья больше всего объектов на бархатный сезон забронировано в Подмосковье (12% от всех бронирований по России), Краснодарском крае (11%) и Ленинградской области (9%). Дома снимают, как правило, на две ночи. На 5−6 ночей — в основном, в курортных регионах — в Крыму, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях. Дешевле всего среди популярных регионов сейчас арендовать загородный дом в Крыму (4900 ₽ за ночь), а дороже всего — в Подмосковье (13 тыс. руб.) и Татарстане.
«Мы видим разницу в сценариях путешественников, снимающих посуточные квартиры и загородные объекты. Среди регионов-лидеров в сегменте квартир — традиционные отпускные направления. И жилье там снимают на 4−6 ночей, что хорошо вписывается в рамки недельного отпуска. Загородные объекты бронируют чаще всего на уикенд, чтобы отдохнуть на природе после рабочей недели в мегаполисе или отпраздновать какое-то событие недалеко от дома. Это объясняет лидерство Московской области, посуточное загородное жилье в которой, вероятно, бронируют сами же москвичи», — комментирует руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.
На первых осенних каникулах топ-регионов примерно тот же. Как рассказали «РГ» в «Яндекс Путешествиях», на 7−13 октября (каникулы в школах, которые учатся по триместрам) чаще всего бронируются номера в отелях Краснодарского края (средняя стоимость ночи здесь — 9200 ₽), Москвы и Подмосковья (8300 ₽), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (6500 ₽), Калининградской области (7500 ₽), Ставропольском крае (6500 ₽). Далее следуют Татарстан, Нижегородская, Владимирская, Ярославская области и Дагестан.
Из заграничных направлений популярны Беларусь (8300 ₽ за ночь в отеле), Турция (10 700 ₽), Абхазия (5 900 ₽), Италия (22500 ₽ за ночь), Франция (18 100), Узбекистан (8100), Япония (9 900 ₽), Грузия (7300), Армения (8000 ₽) и Испания (25 300 ₽).
В даты традиционных осенних каникул (конец октября — начало ноября) спрос на отели чуть смещается на юг — в десятку популярных российских регионов входят еще и Карачаево-Черкесия и Адыгея, а к заграничным направлениям — Таиланд, ОАЭ, Китай. При этом средние цены на отели как в России, так и за границей большей частью выше, чем в начале октября. Иногда в полтора раза.