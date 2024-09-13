Брянский губернатор предложил не принимать в вузы без «природного дара»

У детей необходимо развивать природный дар, а при его отсутствии «нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование», которое не соответствует даже уровню десятого класса, заявил брянский губернатор Александр Богомаз в интервью Regnum.



«Как у Емели: в одно ухо влетело, в другое — вылетело, и ты сразу стал умным. Но так не бывает. Нужно учиться, трудиться и добиваться. А для этого нужен еще и природный дар», — считает он.



Журналистка спросила у губернатора, как обстоит ситуация с занятостью населения в регионе и ощущается ли нехватка работников в связи с проведением военной операции. Богомаз ответил, что причина состоит не только в военной операции, а рабочих рук не хватает из-за множества людей, живущих в России на пособия. По его данным, в области не хватает 14 тыс. рабочих рук, причем прежде мигрантов было немного, «но, чувствую, их придется приглашать».



Губернатор уверен, что без мигрантов брянская экономика окажется «заморожена», и потому следует либо полагаться на них, либо «наполовину сократить высшее образование и оставить его только на бюджете».



На замечание корреспондента, что это могут назвать нарушением прав человека, Богомаз ответил: «Всегда нужно чем-то жертвовать».



Этим летом родители некоторых школьников в Москве и других регионах России пожаловались, что детей не принимают в 10-е классы из-за непройденных собеседований. В администрациях школ настойчиво предлагали отводить девятиклассников в колледжи, рассказала глава общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова: «Но в таком случае велика вероятность, что родители будут вынуждены оплачивать учебу ребенка, если он не поступит на бюджет». Прокуратура занялась ситуацией, директора одной из школ привлекли к дисциплинарной ответственности.



Весной 2022 года премьер Михаил Мишустин требовал «повысить уважение к выпускникам колледжей» в обществе.



По оценке аналитиков, система высшего и среднего профессионального образования в России в текущем виде «полностью не готова» к эффективному ответу на имеющиеся и перспективные вызовы, в результате чего сформировался переизбыток выпускников с невостребованными специальностями. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).



К 2035 году избыток специалистов с высшим образованием в экономике составит 2,7 млн человек (220 тыс. в год в среднем), а нехватка работников со средним профессиональным образованием — 3,6 млн человек (300 тыс. в год), прогнозируют эксперты.