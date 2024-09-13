В Омской области снизились цены на овощи, но подорожали турпоездки и услуги

В конце лета в Омской области цены на овощи стали ниже. В то же время стоимость турпоездок, ветеринарных услуг и косметики выросла. По данным Омскстата, в августе средний уровень цен не увеличился, а немного снизился на 0,2% по сравнению с июлем.