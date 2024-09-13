В Омской области снизились цены на овощи, но подорожали турпоездки и услуги

В конце лета в Омской области цены на овощи стали ниже. В то же время стоимость турпоездок, ветеринарных услуг и косметики выросла. По данным Омскстата, в августе средний уровень цен не увеличился, а немного снизился на 0,2% по сравнению с июлем.
Цены на продукты питания поднялись в среднем на 0,2%. Сильнее всего снизились цены на свёклу (на 37,9%), морковь (на 22,8%), виноград (на 20%) и картофель (на 20%). Больше всего подорожали апельсины (на 19,7%) и лимоны (на 12,1%).
Непродовольственные товары подорожали в среднем на 0,8%. Наибольшее увеличение цен коснулось детского крема (на 12,2%) и мужских кожаных курток (на 8%). Цены на взрослые велосипеды снизились на 7,6%, а на тушь для ресниц — на 7%.
Услуги в среднем стали дешевле на 1,9%. Сильно упали цены на авиаперелёты эконом-классом (на 34,6%) и проезд в плацкартных вагонах (на 24,4%). Однако турпоездки в Турцию подорожали на 17,6%, а в Египет — на 12,9%. Плата за кредиты и ветеринарные услуги увеличилась на 12,5%.