Аэропорт Братск начал подготовку к работе в зимний период

— В течение месяца на предприятии будут проведены необходимые профилактические мероприятия по подготовке к работе в холодное время года авиационно-технического комплекса и собственного парка воздушных судов, наземного оборудования, средств механизации и спецтранспорта, — поделились в пресс-службе аэровокзала.