Аэропорт Братск начал подготовку к работе в зимний период

Аэропорт Братска приступил к подготовке аэровокзала и специалистов к началу осенне-зимнего периода. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта, с наступлением нового сезона изменится расписание рейсов.
— В течение месяца на предприятии будут проведены необходимые профилактические мероприятия по подготовке к работе в холодное время года авиационно-технического комплекса и собственного парка воздушных судов, наземного оборудования, средств механизации и спецтранспорта, — поделились в пресс-службе аэровокзала.
Также все работники авиагавани пройдут традиционные инструктажи, сдадут экзамены, после которых им выдадут допуски. Результаты подготовки к сезону оценит специальная комиссия. Что касается нового расписания полетов, то оно начнет действовать с 27 октября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний подросток из областного центра выпил литр самогона на спорт. За его жизнь боролись в Ивано-Матренинской больнице.