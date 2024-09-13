Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Братск начал подготовку к работе в зимний период

С приходом осенне-зимнего периода на аэровокзале появится новое расписание.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Братска приступил к подготовке аэровокзала и специалистов к началу осенне-зимнего периода. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта, с наступлением нового сезона изменится расписание рейсов.

— В течение месяца на предприятии будут проведены необходимые профилактические мероприятия по подготовке к работе в холодное время года авиационно-технического комплекса и собственного парка воздушных судов, наземного оборудования, средств механизации и спецтранспорта, — поделились в пресс-службе аэровокзала.

Также все работники авиагавани пройдут традиционные инструктажи, сдадут экзамены, после которых им выдадут допуски. Результаты подготовки к сезону оценит специальная комиссия. Что касается нового расписания полетов, то оно начнет действовать с 27 октября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний подросток из областного центра выпил литр самогона на спорт. За его жизнь боролись в Ивано-Матренинской больнице.