«Нельзя терпеть»: Врач Бокерия назвала первый сигнал опасной перемены в человеке

«Первый такой комплекс симптомов это лишний вес, высыпания на коже, сухие ломкие или выпадающие волосы. Все это свидетельствует о том, что организм работает с перегрузкой. Он старается держать в нормальном состоянии жизненно важные органы и поэтому у вас хорошие анализы, но все остальное контролировать уже не удается», — объяснила Ольга Бокерия.