Омский университет должен выплатить 40 тысяч рублей преподавателю

Омский госуниверситет имени Ф. М. Достоевского должен выплатить 40 тысяч рублей доценту кафедры гражданского права Олесе Филипповой. Суд признал, что приказ о выговоре был неправильным.
17 января Филиппова опоздала на экзамен по «Предпринимательскому праву». 15 февраля ректор университета Сергей Замятин наказал её выговором за отсутствие на работе. Преподаватель подала иск в суд. Она утверждала, что была на экзамене, и её не нужно было наказывать. Филиппова также отметила, что является председателем профсоюзной организации. Ректор не получил согласия профсоюза, чтобы наказать её.
Суды обеих инстанций поддержали Филиппову. Куйбышевский районный суд заявил, что решение о выговоре не было согласовано с профсоюзом. Суд также отметил, что опоздание не повлияло на студентов. В результате суд отменил приказ и обязал университет выплатить компенсацию.
Университет подал апелляцию, но суд оставил решение прежним.