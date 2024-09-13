Омский университет должен выплатить 40 тысяч рублей преподавателю

17 января Филиппова опоздала на экзамен по «Предпринимательскому праву». 15 февраля ректор университета Сергей Замятин наказал её выговором за отсутствие на работе. Преподаватель подала иск в суд. Она утверждала, что была на экзамене, и её не нужно было наказывать. Филиппова также отметила, что является председателем профсоюзной организации. Ректор не получил согласия профсоюза, чтобы наказать её.