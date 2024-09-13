Строительство поликлиники № 15 продолжается в Иркутске

В Иркутске полным ходом идет строительство поликлиники № 15. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, медицинское учреждение возводят по нацпроекту «Здравоохранение». Работы стартовали в апреле 2024 года. Сдать объект планируют до конца 2025 года.
— На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 15%. На площадке работает около 40 человек, — отметил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
В данный момент, на будущем объекте здравоохранения идут работы по обустройству канализационных труб. Рабочие делают кирпичные перегородки первого этажа, монтируют стойки для наружной кладки стен и армируют колонны четвертого этажа.
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