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Строительство поликлиники № 15 продолжается в Иркутске

Работы начались в апреле 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске полным ходом идет строительство поликлиники № 15. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, медицинское учреждение возводят по нацпроекту «Здравоохранение». Работы стартовали в апреле 2024 года. Сдать объект планируют до конца 2025 года.

— На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 15%. На площадке работает около 40 человек, — отметил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

В данный момент, на будущем объекте здравоохранения идут работы по обустройству канализационных труб. Рабочие делают кирпичные перегородки первого этажа, монтируют стойки для наружной кладки стен и армируют колонны четвертого этажа.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт Братск начал подготовку к зимнему сезону.