Строительство поликлиники № 15 продолжается в Иркутске

В Иркутске полным ходом идет строительство поликлиники № 15. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, медицинское учреждение возводят по нацпроекту «Здравоохранение». Работы стартовали в апреле 2024 года. Сдать объект планируют до конца 2025 года.