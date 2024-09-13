Илон Маск опасается слов Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Газета уточнила, что совместный визит Блинкена и Лэмми был обусловлен тем, что по вопросу использования Киевом ракет Storm Shadow принято положительное решение. При этом источники подчеркнули, что официального заявления до сих пор не было, потому что это могло бы быть воспринято как излишняя провокация.