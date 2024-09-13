Может ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма

«Река Десна впадает в Днепр немножко севернее Киева, и раз она несет загрязнения, то оно может распространяться по всему бассейну. Конечно, есть вероятность, что все это повлияет на глобальную водную систему», — сказал Вахрушев.
Как грязная вода будет распространяться, во многом зависит от объемов загрязнения, которые в течении реки могут растворяться, вступать в какие-то реакции и нивелироваться, отметил он. А также мощности источника и характера их поступления в русло — разовое оно или уже постоянное, если, например, где-то на Украине предприятие по каким-то причинам регулярно сбрасывает нечистоты, отметил он.
Учитывая ряд особенностей, на данный момент Крыму переживать не о чем, считает эксперт.
«По тем данным, которые сейчас озвучивает украинская сторона и отчасти наши ученые, пока Крыму не грозят каких-то серьезные проблемы с загрязнением. Тем более вод, используемых для питьевого водоснабжения. Пока крымчанам переживать не о чем. Мы будем следить за тем, как развивается ситуация, и через какое-то время будет примерно ясна картина».
Что же касается Киева, то имеющаяся сейчас в открытых источниках информация свидетельствует о том, что загрязнение действительно серьезное, и для питьевых нужд такая вода, конечно, непригодна, сказал ученый.
По его словам, только в самом Киеве проживает порядка 3 млн человек, а в Киевской агломерации — более 4 миллионов с очень высокой плотностью — до 4 400 человек на квадратный километр. Причем на одного потребителя приходится около 400 литров в сутки, что по европейским нормам, о стремлении к которым заявляет Украина, очень много: в Европе этот суточный показатель 200, отметил Вахрушев.
«И если водозаборы на реке Десне выйдут из строя, то это скажется на водоснабжении больше чем половины Киева: практически 60−70% населения может остаться без питьевой воды», — делает вывод эксперт.
Другие водозаборы — на Днепре, на которые часто ссылается украинское правительство, по словам Вахрушева, незначительны и способны обеспечить не более 20% населения города в разных его районах.
К тому же из-за загрязненной воды, поступающей из Сейма в Десну и из Десны в Днепр, и Днепровский водозабор может отказаться от поставки питьевой воды, заключил он.
Ранее в сентябре в украинских СМИ озвучили данные лабораторных исследований, согласно которым в воде Десны от устья реки Сейм до Чернигова содержится повышенное содержание азота, железа, марганца, а также установлен дефицит кислорода.
В Укргидрометцентре заявили, что загрязненная вода из Десны достигнет Киева 10 сентября. В Киевводоканале предупредили, что в связи с этим город может остаться без основного источника снабжения питьевой водой и придется перейти на альтернативные источники, которые не обеспечат необходимого объема ресурса.