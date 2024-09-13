Может ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма

По его словам, только в самом Киеве проживает порядка 3 млн человек, а в Киевской агломерации — более 4 миллионов с очень высокой плотностью — до 4 400 человек на квадратный километр. Причем на одного потребителя приходится около 400 литров в сутки, что по европейским нормам, о стремлении к которым заявляет Украина, очень много: в Европе этот суточный показатель 200, отметил Вахрушев.