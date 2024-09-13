Прогноз на начало следующей недели в Приморье дали синоптики

В начале следующей недели на юге Дальневосточного региона ожидается нестабильная синоптическая обстановка. Приморье «останется» без осадков, однако температурные показатели будут изменяться, сообщает ИА PrimaMedia.
В понедельник, 16 сентября, под влиянием антициклона на территории края будет преобладать малооблачная погода с легким ветром. Ночью и утром температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+7 °С, а на южном побережье — от +9 до +14 °С. В дневное время термометры поднимутся до +18…+26°С.
Во вторник, 17 сентября, антициклон начнет ослабевать, и Приморский край окажется в теплой зоне хабаровского циклона. Температура повысится: минимальные значения составят +11…+18 °С, на северо-востоке — от +4 до +10 °С. Максимальная температура достигнет +22…+28 °С.
Ночью на среду в регионе установится гребень континентального антициклона, а днем к нам приблизится область низкого давления с атмосферными фронтами. Облачность усилится, но осадков не предвидится. Температурные значения будут на 1−4 градуса ниже, чем в предыдущий день.
Во Владивостоке понедельник будет солнечным с прохладным северо-западным ветром. Температура воздуха ночью и утром составит +11…+13 °С, а днем прогреется до +18…+22 °С.
Вторник станет самым теплым днем: температура ночью составит +16…+19 °С, а днем поднимется до +23…+27 °С.
В среду температура немного упадет.