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Прогноз на начало следующей недели в Приморье дали синоптики

Температура в крае постепенно начнет меняться.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: PrimaMedia.ru

В начале следующей недели на юге Дальневосточного региона ожидается нестабильная синоптическая обстановка. Приморье «останется» без осадков, однако температурные показатели будут изменяться, сообщает ИА PrimaMedia.

В понедельник, 16 сентября, под влиянием антициклона на территории края будет преобладать малооблачная погода с легким ветром. Ночью и утром температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+7 °С, а на южном побережье — от +9 до +14 °С. В дневное время термометры поднимутся до +18…+26°С.

Во вторник, 17 сентября, антициклон начнет ослабевать, и Приморский край окажется в теплой зоне хабаровского циклона. Температура повысится: минимальные значения составят +11…+18 °С, на северо-востоке — от +4 до +10 °С. Максимальная температура достигнет +22…+28 °С.

Ночью на среду в регионе установится гребень континентального антициклона, а днем к нам приблизится область низкого давления с атмосферными фронтами. Облачность усилится, но осадков не предвидится. Температурные значения будут на 1−4 градуса ниже, чем в предыдущий день.

Во Владивостоке понедельник будет солнечным с прохладным северо-западным ветром. Температура воздуха ночью и утром составит +11…+13 °С, а днем прогреется до +18…+22 °С.

Вторник станет самым теплым днем: температура ночью составит +16…+19 °С, а днем поднимется до +23…+27 °С.

В среду температура немного упадет.