Прогноз на начало следующей недели в Приморье дали синоптики

В понедельник, 16 сентября, под влиянием антициклона на территории края будет преобладать малооблачная погода с легким ветром. Ночью и утром температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+7 °С, а на южном побережье — от +9 до +14 °С. В дневное время термометры поднимутся до +18…+26°С.