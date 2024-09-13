День меда будет ежегодным праздником в Приморье

Открыл ярмарку губернатор края Олег Кожемяко: «Благородный труд пчеловода, кто бережно относится к природе, должен быть увековечен. Важно сохранить профессию пчеловода, чтобы она передавалась между поколениями, а мед был символом Приморского края. Сегодня в регионе добывается около 5 тысяч тонн меда, мы должны наращивать его производство, в первую очередь — липового. Это наше сокровище, ареал липы в крае составляет более 5 миллионов гектаров. Мы предусмотрели “зоны покоя” площадью 1,2 миллиона гектаров, где выставляются пасеки и запрещено рубить липу. Это возможность жителям и гостям края попробовать самый полезный продукт — натуральный таежный мед».