В Омской области открываются новые кадровые центры

С 2023 года в России начинают работать новые кадровые центры. В Омской области обновляются центры занятости. Это делается для создания современных центров с лучшими услугами.
В регионе создан единый Центр занятости населения. Он управляет филиалами в каждом районе и в Омске. Министр труда и социальной развития Омской области Ирина Варнавская рассказала, что уже отремонтировали и оснастили шесть кадровых центров. Сотрудники прошли обучение новым принципам работы.
Центры занятости теперь предлагают услуги более комплексно. Консультанты помогают не только найти работу, но и развивать трудовые навыки и строить карьеру.