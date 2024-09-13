В Омской области открываются новые кадровые центры

В регионе создан единый Центр занятости населения. Он управляет филиалами в каждом районе и в Омске. Министр труда и социальной развития Омской области Ирина Варнавская рассказала, что уже отремонтировали и оснастили шесть кадровых центров. Сотрудники прошли обучение новым принципам работы.