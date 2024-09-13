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В Омской области открываются новые кадровые центры

Центры занятости меняют подход к услугам для граждан.

Источник: Комсомольская правда

С 2023 года в России начинают работать новые кадровые центры. В Омской области обновляются центры занятости. Это делается для создания современных центров с лучшими услугами.

В регионе создан единый Центр занятости населения. Он управляет филиалами в каждом районе и в Омске. Министр труда и социальной развития Омской области Ирина Варнавская рассказала, что уже отремонтировали и оснастили шесть кадровых центров. Сотрудники прошли обучение новым принципам работы.

Центры занятости теперь предлагают услуги более комплексно. Консультанты помогают не только найти работу, но и развивать трудовые навыки и строить карьеру.