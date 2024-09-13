«Захлебывалась и уходила под воду»: 14-летний подросток из Улан-Удэ спас тонувшую в реке девочку в Черемховском районе

Каждое лето 14-летний Евгений Шишин из Улан-Удэ проводит у бабушки и дедушки, которые живут в селе Бельск Черемховского района. Подросток помогает им по хозяйству, наводит порядок в огороде, косит сено, ходит на рыбалку. Но эти каникулы стали для девятиклассника особенными — он спас тонущего ребенка. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Пришла на речку одна.
Все произошло 9 июля. Евгений вместе с дедушкой отправился порыбачить на берег реки Белая. Недалеко от них находилась девочка девяти лет. Как позже выяснилось, пришла она туда купаться одна, без разрешения родителей.
— Там берег каменистый, а дальше ямки идут. Течение очень сильное. Она в воду зашла и ее начало уносить течением, — рассказывает отец Евгения, Андрей Шишин. — Причем девочка не кричала, не звала на помощь. Она уже захлебывалась водой. Дедушка с сыном увидели, что в реке творится что-то неладное. Ребенок был от них на расстоянии 7−8 метров. Сама бы она уже не выбралась. Женя, недолго думая, бросил удочку, разделся и прыгнул в реку.
Подростку удалось подхватить ребенка за ногу, вытащить из воды и вернуться вместе с ней к берегу. Хорошо держаться в реке ему помогло то, что он уже несколько лет посещает занятия по плаванию в бассейне. Дедушка в это время оставался на берегу и переживал за внука.
Девочка была в сознании. Она плакала, очень напугалась. Немного перевела дух, и, посидев на берегу, направилась в сторону дома. Подросток хотел проводить ее, но она заверила, что доберется самостоятельно.
— Мне сын рассказал о случившемся через час, когда позвонил по телефону. Конечно же, я переживал за него, но потом испытал за него гордость. Евгений бы не смог поступить по-другому, хотя ранее в его жизни не было ситуаций, когда бы ему приходилось кого-то спасать, — признается отец.
Мечтает строить самолеты.
О действиях смелого героя также узнали его родные — дядя и его супруга, оба служат в МЧС. Они сообщили о случившемся коллегам, попросив провести проверку и выяснить, почему дети находятся вблизи водоемов без взрослых.
Андрей рассказывает, что Евгений не ожидал такого повышенного внимания к своему поступку.
— На школьной линейке в День Знаний в школу приехали из МЧС, чтобы наградить его благодарственным письмом. Евгений очень смущался. Но учителя и одноклассники гордятся им. И, конечно же, вся наша семья!