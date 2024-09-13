«Захлебывалась и уходила под воду»: 14-летний подросток из Улан-Удэ спас тонувшую в реке девочку в Черемховском районе

— Там берег каменистый, а дальше ямки идут. Течение очень сильное. Она в воду зашла и ее начало уносить течением, — рассказывает отец Евгения, Андрей Шишин. — Причем девочка не кричала, не звала на помощь. Она уже захлебывалась водой. Дедушка с сыном увидели, что в реке творится что-то неладное. Ребенок был от них на расстоянии 7−8 метров. Сама бы она уже не выбралась. Женя, недолго думая, бросил удочку, разделся и прыгнул в реку.