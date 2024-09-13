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Жители Башкирии вновь могли наблюдать северное сияние

Особенно красиво было на юге регионе.

В ночь на 13 сентября жители Башкирии вновь могли наблюдать северное сияние. Фотографии появились в социальных сетях.

Эффектные кадры первыми стали выкладывали жители юга республики — Салавата, Ишимбая и Стерлитамака. Позже они появились в пабликах других городов и районов.

Напомним, в Башкирии за последний год наблюдать северное сияние можно было уже не один раз. Первый раз оно было осенью 2023 года, затем повторилось в апреле и августе 2024-го.

Причиной, как поясняют специалисты, являются мощные магнитные бури.

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