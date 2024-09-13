В Иркутске выросло количество наркотических отравлений

В Иркутске выросло количество отравлений наркотическими веществами. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра, только с начала года было зафиксировано 95 случае отравлений у взрослых и один у несовершеннолетнего.
— Ситуация кризисная. Как показывает статистика, предложение попробовать запрещенные вещества в основном исходят от окружающих. Необходимо обсудить план профилактической работы, — сказала секретарь городской комиссии Татьяна Матюшенко.
Стоит отметить, что сейчас в областном центре на профучете состоит более 590 подростков. Специалисты каждый месяц проводят рейды и беседуют с несовершеннолетними об опасности употребления запрещенных веществ. Также подросткам помогают с трудоустройство и досугом. Кроме того, разговоры о здоровом образе жизни проходят на классных часах в школах и родительских собраниях.
С 13 лет детям проводят специальное тестирование, которое позволяет найти факторы риска, повышающие шанс вовлечения в зависимость. Проверки проводятся с согласия законных представителей.
Ранее КП-Иркутск сообщал, что в областном центре в самом разгаре строительство поликлиники № 15. Ее сдача запланирована до конца 2025 года.