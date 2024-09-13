В Иркутске выросло количество наркотических отравлений

Стоит отметить, что сейчас в областном центре на профучете состоит более 590 подростков. Специалисты каждый месяц проводят рейды и беседуют с несовершеннолетними об опасности употребления запрещенных веществ. Также подросткам помогают с трудоустройство и досугом. Кроме того, разговоры о здоровом образе жизни проходят на классных часах в школах и родительских собраниях.