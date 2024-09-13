В Омске заасфальтируют территорию двух кладбищ

Предполагается, что работы займут около 15 дней, тогда как гарантия на новое асфальтирование охватывает период продолжительностью в 2 года.
Наряду с этим немногим больше 1,5 миллиона рублей предлагается за аналогичные мероприятия на территории Северо-Восточного кладбища. Сроки исполнения и последующей гарантии качества совпадают. Прием заявок от потенциальных претендентов на лот завершается в пятницу, 13 сентября 2024 года.
Летом 2024 года выбрали подрядчика, который проведет работы в интересах дальнейшего расширения Западного кладбища.