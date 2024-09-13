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На объездной дороге Челябинска заканчивается ремонт

В Челябинской области до конца сезона уложат 153 километра асфальта.

Источник: Комсомольская правда

На дороге Обход Челябинска заканчивается ремонт. Рабочие уже уложили новый асфальт, а сейчас заняты укреплением обочины и готовятся нанести разметку.

На время работ на трассе открывали реверсивное движение, а теперь ограничения сняли.

Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, с весны успели обновить верхний слой дорожного полотна на 120 километрах трасс. Предстоит уложить выравнивающий слой асфальта еще на 33 километрах дорог. Основание под свежим асфальтовым слоем решили не заменять, посчитав его достаточно надежным.

— Подрядчики могут мобильно поменять верхний слой асфальта. Повышается сохранность основания, дорога служит дольше, обеспечивается безопасность движения, — прокомментировал глава миндортранса Алексей Нечаев.