На объездной дороге Челябинска заканчивается ремонт

Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, с весны успели обновить верхний слой дорожного полотна на 120 километрах трасс. Предстоит уложить выравнивающий слой асфальта еще на 33 километрах дорог. Основание под свежим асфальтовым слоем решили не заменять, посчитав его достаточно надежным.