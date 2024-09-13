Диана Кольцова вернулась из Парижа с Паралимпийских игр

Вчера, 12 сентября, в Омск вернулась мастер спорта по плаванию Диана Кольцова с Паралимпийских игр. Она была торжественно встречена в аэропорту. С ней были замминистра Алексей Ленберг, её наставница — заслуженный тренер России Валентина Симонова, а также представители областного Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки. Родные и друзья также приветствовали спортсменку.
«Наша сборная — это люди с безграничными возможностями, которые, несмотря на все сложности, приняли участие в соревнованиях самого высокого уровня. Диана, несмотря на свой юный возраст, уже является опытным спортсменом. Сейчас она получила бесценный опыт участия в Паралимпийских играх. Уверен, что у Дианы все золотые медали еще впереди», — сказал Алексей Ленберг.
На соревнованиях в Париже Диана показала хорошие результаты. Она заняла четвёртое место в плавании на спине на 100 метров и пятое на дистанции 50 метров. Тренер Валентина Симонова довольна её результатами и отметила, что поддерживала связь со спортсменкой каждый день. Она уверена: «У Дианы сильный и мужественный характер, так что в будущем она наверняка станет паралимпийской чемпионкой».
Диана поделилась своими впечатлениями от Игр и атмосферы в бассейне.
«Там были большие трибуны, по-моему, на 17 тысяч человек, и они были полностью заполнены. Зрители поддерживали всех спортсменов. Когда в первый раз выходишь на старт, бегут мурашки по коже от этой атмосферы. У меня получилось улучшить свой результат. Также извлекла опыт по поводу утренней и вечерней сессии, что не нужно утром так быстро начинать, чтобы вечером оставались силы на финал», — рассказала она.