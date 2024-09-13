Диана Кольцова вернулась из Парижа с Паралимпийских игр

«Там были большие трибуны, по-моему, на 17 тысяч человек, и они были полностью заполнены. Зрители поддерживали всех спортсменов. Когда в первый раз выходишь на старт, бегут мурашки по коже от этой атмосферы. У меня получилось улучшить свой результат. Также извлекла опыт по поводу утренней и вечерней сессии, что не нужно утром так быстро начинать, чтобы вечером оставались силы на финал», — рассказала она.