Во Владивостоке марафон приведет к масштабным перекрытиям улиц

Во Владивостоке 28 сентября ожидаются значительные ограничения движения транспорта в связи с проведением международного марафона «Мосты Владивостока» (0+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Движение будет ограничено на следующих участках дорог:
- по Русскому мосту: с 07.50 до 08.10 от пересечения с улицей Бархатной до въездного кольца на о. Русский (левая встречная полоса движения);
- по Университетскому проспекту: с 07.30 до 10.32 от пересечения с улицей Академика Касьянова до пересечения с улицей Кронштадтская;
- по Университетскому проспекту: с 07.30 до 11.26 от въезда на о. Русский до пересечения с улицей Академика Касьянова;
- по Русскому мосту: с 07.30 до 12.00 от въезда на о. Русский до дорожной развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Коммунаров;
- по улице Коммунаров: с 09.00 до 12.30 от развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Коммунаров до пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев;
- по улице Героев-Тихоокеанцев: с 09.00 до 12.39 от пересечения с улицей Коммунаров до съезда на улицу Окатовая;
- по улице Олега Кошевого: с 09.00 до 12.52 от улицы Окатовая до пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой;
- до Золотого моста: с 09.00 до 13.13 от пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховая до заезда на Золотой мост;
- по улице Всеволода Сибирцева: с 09.00 до 13.18 от съезда с Золотого моста до пересечения с улицей Пушкинская в районе дома № 33;
- на съезде с улицы Пушкинская на улицу Светланская: с 09.00 до 13.20 от дома № 33 по улице Пушкинская до пересечения с улицей Светланская в районе дома № 83а;
- по улице Светланская: с 09.00 до 13.22 от пересечения с улицей Капитана Шефнера до пересечения со Светланским переулком;
- по улице Светланская: с 08.00 до 13.30 от пересечения со Светланским переулком до дома № 35 по улице Светланская;
- по улице Светланская: с 07.30 до 13.50 от дома № 35 по улице Светланская до пересечения с Океанским проспектом.
В связи с марафоном предусмотрены альтернативные маршруты объезда, которые включают улицы Борисенко, Фадеева, Коммунаров, Вилкова, Окатовой, Запорожской, Харьковской, Калинина, Черемуховой, Гульбиновича, Терешковой, Надибаидзе, Фастовской, Светланской, Всеволода Сибирцева, Суханова, Володарского, Пушкинской, Баневура, Семеновской и Океанскому проспекту.
Напомним, в центре Владивостока на время проведения фестиваля «Приморские муссоны» (18+) введут временные ограничения движения и парковки транспортных средств. Ограничения будут актуальны с 12.00 26 сентября до 23.59 30 сентября на участке автомобильной дороги по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская.