Во Владивостоке марафон приведет к масштабным перекрытиям улиц

Напомним, в центре Владивостока на время проведения фестиваля «Приморские муссоны» (18+) введут временные ограничения движения и парковки транспортных средств. Ограничения будут актуальны с 12.00 26 сентября до 23.59 30 сентября на участке автомобильной дороги по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская.