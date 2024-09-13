Откажитесь от отдыха на море: жителей Владивостока предупредили о дождях

Жителей и гостей Владивостока предупредили об ухудшении погоды в городе. Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине 14 сентября за 12 и менее часов в приморской столице выпадет до 20 миллиметров осадков.
По информации Примгидромета, дождь начнется в ночь на субботу и продолжит идти в течение дня. Температура воздуха при этом достигнет +11…+14 °С. Прекратятся осадки только в ночь на 15 сентября.
В связи с предстоящими дождями городские власти рекомендуют жителям и гостям Владивостока воздержаться от отдыха на побережье или купания на море, а также быть внимательными на улице. Отдельно советы и автомобилистам:
«Не стоит парковать транспорт в низменных точках города, где во время ливня возможны подтопления, вблизи деревьев, рекламных и других конструкций, которые могут упасть при сильном ветре».