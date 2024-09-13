«Беларусьфильм» хочет снять в Иннополисе фильм о спецоперации и об айтишниках

«Рабочее название — “Ник”. Это парни-айтишники. Вкратце могу сказать, что наши молодые люди, и из Российской Федерации, разработали программу, которая начала влиять на военные действия, локальные войны. Они повлияли на программное обеспечение дронов и беспилотных самолетов, совершили подвиг в процессе», — уточнил кинематографист на пресс-подходе после сессии.