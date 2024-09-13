Учитель шокировал Хабаровск эротическими танцами

«Позиция “Какая разница, что он делает в свободное время?” вполне понятна, но только не когда речь идёт о действующем педагоге. Работай он в другой сфере, мне тоже было бы без разницы, где и чем он занимается в свободное время. Однако учитель — это человек, который формирует моральный облик учеников и задаёт им норму поведения. А переодевание в женскую одежду — явно не признак нормы и психического здоровья. В школе должны пропагандироваться традиционные ценности, а не вызов обществу», — рассказал общественник и многодетный отец hab.aif.ru.