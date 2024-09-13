Учитель шокировал Хабаровск эротическими танцами

В Хабаровске второй день не утихает скандал из-за школьного учителя, который засветился на видео, где исполняет откровенный танец в женских сапогах. Как выяснилось, педагог работает сразу в двух школах, является профессионалом в пол-дэнсе и даже состоит в молодёжном совете городской администрации. Возмущённые родители и общественники потребовали немедленного увольнения мужчины — в итоге он решил уйти сам. Подробности рассказывает hab.aif.ru.
«Это вызов обществу».
В среду, 11 сентября, по родительским чатам и Telegram-каналам Хабаровска стала распространяться видеозапись, на который лысый мужчина с бородой и серьгой в ухе, одетый в чёрные кожаные стрипы, исполняет эротический танец. Стриптизёром оказался учитель биологии школы № 68 и советник по воспитанию гимназии № 1 Даниил Малявин.
Родители учеников отправили ролик зампреду общественной палаты города, сопредседателю хабаровского Совета отцов Андрею Никонову с просьбой предать ситуацию огласке. Когда тот написал об инциденте в своём Telegram-канале, некоторые пользователи изучили биографию Малявина и выяснили, что этот непристойный эпизод — далеко не единственный в его учительской карьере. Тот неоднократно представал на мероприятиях, облачённый в откровенные наряды.
Часть комментаторов в соцсетях встала на защиту педагога. Но большинство высказались против того, чтобы он продолжал работать в школе:
«Пусть едет в Европу, там это нормально!».
«Форменная пропаганда!».
«Учителя не должны таким заниматься».
Мнение последних разделил Никонов, отметив, что человек, ответственный за воспитание ребят, должен вести себя пристойно и сдержанно.
«Позиция “Какая разница, что он делает в свободное время?” вполне понятна, но только не когда речь идёт о действующем педагоге. Работай он в другой сфере, мне тоже было бы без разницы, где и чем он занимается в свободное время. Однако учитель — это человек, который формирует моральный облик учеников и задаёт им норму поведения. А переодевание в женскую одежду — явно не признак нормы и психического здоровья. В школе должны пропагандироваться традиционные ценности, а не вызов обществу», — рассказал общественник и многодетный отец hab.aif.ru.
Спустя короткое время скандальное видео оказалось в руках экс-депутата законодательной думы края, руководителя фонда поддержки участников СВО «Мы Едины» Светланы Изотовой. Та направила его в управление образования мэрии с просьбой принять меры, а также выяснила ещё одну деталь о Малявине — со слов родителей, педагог не просто занимался откровенными танцами, но и обучал им всех желающих.
«У нас у всех есть хобби, и это понятно. Но контент, распространяемый в соцсетях — не тот, в котором должен фигурировать учитель. Я отправила ролик в управление образования. Была проведена проверка, по итогам которой принято решение отстранить преподавателя от должности», — сказала Изотова в беседе с hab.aif.ru.
Выигрывал медали и грамоты.
Как рассказал сам Даниил Малявин изданию AmurMash, раньше он был профессиональным учителем хореографии, но оставил эту деятельность в прошлом. Разлетевшийся по интернету ролик, утверждает педагог, был удалён ещё два года назад, когда он устроился работать в школу № 68.
«Интернет — дело такое. Скорее всего, кто-то сохранил, кто-то ещё как-то его достал, но в общественном доступе видео давным-давно нет. То, что он всплыл, стало для меня большим шоком», — отметил Малявин.
По данным Mash, педагог хочет добиться личной встречи с губернатором Дмитрием Демешиным, чтобы разрешить скандал и защитить репутацию.
Как выяснил hab.aif.ru, до вчерашнего инцидента Малявин состоял на хорошем счету — был награжден благодарственными письмами мэрии, удостоился звания «Лучший молодой педагог года», а также получил почётную грамоту от председателя городской думы за организацию зимнего бала в гимназии № 1.
Мужчина также неоднократно участвовал в массовых мероприятиях федерального уровня — одним из таких была Всероссийской студенческая весна в Самаре. Малявин исполнил откровенный номер в облегающем полупрозрачном лонгсливе, за что выиграл золотую медаль. Ведущие Тимур Родригез и Алла Михеева удостоили танец на каблуках похвалы и присвоили ему высшую отметку.
Официально.
Как прокомментировала hab.aif.ru начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова, завирусившееся видео было снято более четырёх лет назад, когда Малявин, будучи студентом, занимался танцами и сам преподавал в студии. Став педагогом, он создал внутришкольную секцию, однако жанр танцев, которым обучали школьников, «никак не был связан со стриппластикой».
«В настоящее время педагог написал заявление об увольнении», — сообщила чиновница.