В Омске установили макет планеты Земля

В предыдущие два этапа подрядчик уложил тротуарную и тактильную плитку, разбил цветники, установил бордюры, высадил деревья и кустарники, установил скамейки и урны. Также рабочие устроили ливнёвку и поливочный водопровод, оборудовали проезд и разворотную площадку, установили детский игровой комплекс и опоры освещения.