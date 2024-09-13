В Омске установили макет планеты Земля

В Омске в рамках благоустройства городского сада появился новый арт-объект. Макет в виде планеты Земля установлен между ТЮЗом и Краеведческим музеем.
Благоустройство этой территории выполняется в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В порядок приведут участок в границах проспекта Маркса — улицы Короленко — улицы Ленина — улицы Броз Тито. Вскоре там появится сквер.
Напомним, благоустройство Городского сада проходит в несколько этапов. Первый этап реконструкции обошёлся в 20 млн рублей, второй — в 35,24 млн рублей. Все работы должны быть выполнены осенью.
В предыдущие два этапа подрядчик уложил тротуарную и тактильную плитку, разбил цветники, установил бордюры, высадил деревья и кустарники, установил скамейки и урны. Также рабочие устроили ливнёвку и поливочный водопровод, оборудовали проезд и разворотную площадку, установили детский игровой комплекс и опоры освещения.