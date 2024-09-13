Олбани
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске вновь прошла акция «От сердца к сердцу», которая помогает участникам СВО

Сотрудники Следственного комитета России вновь стали донорами крови.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации снова приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу». Мероприятие прошло 12 сентября, и было организовано для помощи участникам специальной военной операции, которые лечатся в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.

В акции приняли участие 155 человек. Перед донорством все участники соблюдали рекомендации врачей по питанию и проходили обследование у специалиста.

Кровь доноров — это важный ресурс, который может спасти жизни многих людей. Несмотря на развитие медицины, донорская кровь остается незаменимой. Достаточные запасы крови могут помочь тысячам нуждающимся.