В Омске вновь прошла акция «От сердца к сердцу», которая помогает участникам СВО

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации снова приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу». Мероприятие прошло 12 сентября, и было организовано для помощи участникам специальной военной операции, которые лечатся в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.
В акции приняли участие 155 человек. Перед донорством все участники соблюдали рекомендации врачей по питанию и проходили обследование у специалиста.
Кровь доноров — это важный ресурс, который может спасти жизни многих людей. Несмотря на развитие медицины, донорская кровь остается незаменимой. Достаточные запасы крови могут помочь тысячам нуждающимся.