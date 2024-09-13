В Омске вновь прошла акция «От сердца к сердцу», которая помогает участникам СВО

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации снова приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу». Мероприятие прошло 12 сентября, и было организовано для помощи участникам специальной военной операции, которые лечатся в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.