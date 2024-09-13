По завершении сезона под Омском достроили пляж с 20-метровыми пирсами

О том, что зона отдыха в Павлоградке действительно трансформировалась в пляж, говорят также установленные на территории беседки, раздевалка и прибрежная зона, очищенная от камыша, заявляется в публикации. Обозначено, что возле территории также оборудовали стоянку, за безопасностью будут следить две камеры наружного наблюдения.