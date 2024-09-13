По завершении сезона под Омском достроили пляж с 20-метровыми пирсами

В частности, при водоеме теперь установлены два параллельных пирса протяженностью около 20 метров, обозначено в официальной публикации. Возле одного из них, по данным местной администрации, пришвартовали судно, которое фактически может служить плавающим понтоном для швартовки лодок.
О том, что зона отдыха в Павлоградке действительно трансформировалась в пляж, говорят также установленные на территории беседки, раздевалка и прибрежная зона, очищенная от камыша, заявляется в публикации. Обозначено, что возле территории также оборудовали стоянку, за безопасностью будут следить две камеры наружного наблюдения.
Об особенностях зимнего содержания нового места притяжения Павлоградки не сообщается.
Отметим, в районах Омской области за лето 2024 года планировалось оформить еще три пляжа.