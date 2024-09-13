В Екатеринбурге на выходных ожидаются температуры свыше +20° днем

В ночь на пятницу у антициклона Quentin сформировался новый высотный центр в районе Кировской области и Пермского края, в результате чего его приземленный центр сместится из Зауралья через Свердловскую область в западном направлении. Из-за этого ночные температуры были близки к нулевой отметке, однако днем по-прежнему будет тепло: в районе +18°..+23°, ветер сменит свое направление на преимущественно западное.
Днем в Екатеринбурге прогнозируются температуры около +20°..+22°, в основном малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный, 1−5 м/с. В субботу ночью ожидается +11°, днем воздух прогреется до +22°, в воскресенье — ночью +9°, днем +21°.
В начале следующей неделе в городе продолжат держаться довольно высокие дневные температуры: в понедельник, 16 сентября, ночью +9°, днем +19°, во вторник — ночью +6°, днем +20°, в среду — ночью +8°, днем +22°, а в четверг ночная температура достигнет +10°, днем установится на отметке +21°.
Напомним, теплый период в Екатеринбурге продлится как минимум до