В Екатеринбурге на выходных ожидаются температуры свыше +20° днем

В ночь на пятницу у антициклона Quentin сформировался новый высотный центр в районе Кировской области и Пермского края, в результате чего его приземленный центр сместится из Зауралья через Свердловскую область в западном направлении. Из-за этого ночные температуры были близки к нулевой отметке, однако днем по-прежнему будет тепло: в районе +18°..+23°, ветер сменит свое направление на преимущественно западное.