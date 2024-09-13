В Омске завершено расследование дела о мошенничестве в трудоустройстве

После увольнения мужчина разместил объявление в мессенджере, предлагая помощь в трудоустройстве за деньги. Первым к нему обратился 24-летний местный житель, который пытался устроиться на работу в эту компанию. Когда потерпевшего взяли на работу, обвиняемый заявил, что помог ему в этом и предложил устроить его сожительницу за 90 000 рублей. Омич согласился и перевел деньги. Кроме того, подозреваемый распространял информацию среди знакомых о своих услугах, варьируя суммы вознаграждений от 50 000 до 300 000 рублей в зависимости от должности — от оператора до главного специалиста. В период с ноября 2021 года по сентябрь 2023 года обвиняемый обманул семь жителей Омска, причинив ущерб около 1 миллиона рублей. Следователи предъявили обвинение по статьям о мошенничестве, которые могут привести к лишению свободы на срок до 6 лет. Часть похищенных средств, 120 000 рублей, была возмещена трем потерпевшим. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Омска для дальнейшего рассмотрения.