В Иркутской области роженице помогли вовремя добраться до роддома

В Иркутской области полицейский помог беременной двойней женщине вовремя добраться до роддома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, госавтоинспектор Денис Бочаров патрулировал на 1805 км трассы «Сибирь», когда к нему обратился муж рожавшей. Он вез жену из Куйтуна в областной центр, но вовремя добраться мешала непогода.
— Сильный ливень и пробки на объездной дороге значительно усложняли ситуацию. Не раздумывая, Бочаров включил звуковые и световые сигналы, проблесковые маячки и сопроводил автомобиль до конца города по федеральной трассе, преодолевая дорожные заторы, — пояснили в ведомстве.
Женщину успели привезти в роддом вовремя и она без осложнений родила двух сыновей — Петра и Михаила. Многодетная семья выражает большую благодарность госавтоинспектору за помощь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона полным ходом идет строительство поликлиники № 15.