В Иркутской области роженице помогли вовремя добраться до роддома

В Иркутской области полицейский помог беременной двойней женщине вовремя добраться до роддома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, госавтоинспектор Денис Бочаров патрулировал на 1805 км трассы «Сибирь», когда к нему обратился муж рожавшей. Он вез жену из Куйтуна в областной центр, но вовремя добраться мешала непогода.