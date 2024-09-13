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Волгоградцев предупредили о сильном ветре при +30 градусах 13 сентября

Пятница 13-е пройдет в регионе без существенных осадков.

Сейчас в Олбани: +19° 4 м/с 68% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

Пятница 13-го пройдет в регионе без существенных осадков.

В Волгоградской области в конце рабочей недели прогнозируют переменную облачность. В пятницу дожди не предвидятся. Юго-восточный ветер усилится до 7−12 м/с, местами возможны порывы до 15−20 м/с.

Днем в Волгоградской области столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов, местами до +30. В ночь на субботу похолодает до +11…+16, в отдельных районах до +6 градусов, сообщили в региональном ЦГМС.

В областном центре пятница также пройдет без дождей. Порывы восточного ветра достигнут 8−13 м/с. В середине дня воздух прогреется до +26…+28 градусов.

Напомним, 13 сентября на Землю обрушатся мощные геоатаки. К-индекс вновь достигнет 6 баллов, что считается магнитной бурей 2-го уровня из 5 возможных. Обстановка на Солнце будет нестабильной весь день.