«Кросс нации» изменит схемы движения транспорта в городах Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре спортсмены побегут по проспекту Мира от городской набережной до Аллеи Труда и обратно. Движение автомобилей на этом отрезке будет запрещено с 10:30 до 14:30, а схема движения автобуса № 12 изменится — от площади Кирова он не будет заезжать на Аллею Труда, проспекты Октябрьский и Мира, а также на улицу Орджоникидзе.