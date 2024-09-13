«Кросс нации» изменит схемы движения транспорта в городах Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к общероссийскому легкоатлетическому забегу «Кросс нации». Он пройдет 21 сентября в столице региона, Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Вяземском, Богородском и в других населенных пунктах. На время пробега по улицам движение автомобилей будет ограничено, а в крупнейших городах изменятся схемы движения общественного транспорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Комсомольске-на-Амуре спортсмены побегут по проспекту Мира от городской набережной до Аллеи Труда и обратно. Движение автомобилей на этом отрезке будет запрещено с 10:30 до 14:30, а схема движения автобуса № 12 изменится — от площади Кирова он не будет заезжать на Аллею Труда, проспекты Октябрьский и Мира, а также на улицу Орджоникидзе.
В Хабаровске спортсмены побегут по улицам Карла Маркса, Ленинградской, Ленина и Пушкина, поэтому изменение движения общественного транспорта будет более существенным, время ограничения — с 10:45 до 14:30.
На период проведения спортивного мероприятия движение маршрутов № 52, 75 будет полностью приостановлено. Троллейбус № 1 будет следовать по маршруту аэропорт — железнодорожный вокзал.
Автобусы:
— маршрут № 1 Л от железнодорожного вокзала будет следовать по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина и далее по установленному маршруту до железнодорожного вокзала. Остановка для высадки и посадки пассажиров будет находиться у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршрут 1С будет следовать с улицы Ленина по улицам Волочаевской, Серышева и далее до железнодорожного вокзала. Остановка для высадки и посадки пассажиров будет находиться у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршруты № 14, 19, 82 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ленинградской, Амурскому бульвару, улицам Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Ленинградской, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по маршрутам;
— маршрут № 21 будет следовать в направлении центра города с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ленинградской, Амурскому бульвару, улицам Дзержинского, Муравьева-Амурского, Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Ленинградской, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрут № 29K с Амурского бульвара будет следовать по улице Ленинградской через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрут № 29П с улицы Карла Маркса города будет следовать по улицам Синельникова, Ленинградской на Амурский бульвар и далее по установленной схеме;
— маршрут № 34 от железнодорожного вокзала будет следовать по Амурскому бульвару, по улице Дзержинского на улицу Муравьева-Амурского далее по установленному маршруту. В обратном направлении с улицы Муравьева-Амурского на улицу Волочаевскую, Амурский бульвар до железнодорожного вокзала и далее по установленной схеме;
— маршрут № 56 будет следовать от остановки «Поворот Хабаровск-2» по проспекту 60-летия Октября на улицы Карла Маркса, Синельникова, Ленинградскую, Амурский бульвар, Дзержинского, Муравьева-Амурского, Тургенева, Ленина, Волочаевскую, Амурский бульвар, ул. Ленинградскую, пер. Ленинградский, ул. Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса, проспект 60-летия Октября до остановки «Южнопортовая» и далее по установленной схеме;
— маршрут № 58 будет следовать в направлении центра города с улицы Карла Маркса на улицы Синельникова, Ленинградскую, Амурский бульвар до улицы Волочаевской и далее по установленному маршруту. В обратном направлении по Амурскому бульвару на улицу Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрут № 61K от железнодорожного вокзала транспорт будет следовать по Амурскому бульвару, на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— маршрут № 61С с улицы Муравьева-Амурского транспорт будет следовать на улицу Волочаевскую, Амурский бульвар до железнодорожного вокзала;
— маршрут № 70 с проспекта 60-летия Октября будет следовать по улицам Карла Маркса, Синельникова, Ленинградской и далее по маршруту. В обратном направлении с улицы Ленинградской на улицу Карла Маркса, проспект 60-летия Октября до остановки «Южнопортовая» и далее по установленной схеме;
— маршрут № 83 с улицы Муравьева-Амурского будет следовать по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Ленинградской, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрут № 83П с улицы Карла Маркса будет следовать по улицам Синельникова, Ленинградской, Амурскому бульвару, улице Дзержинского на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— маршруты № 54, 88 в направлении центра города транспорт будет следовать до улицы Ленина и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрут № 89 в направлении от автовокзала, с улицы Ленинградской транспорт будет следовать по Амурскому бульвару, улицам Дзержинского, Ленина, Волочаевской, Гамарника, Павловича на улицу Лейтенанта Орлова и далее по установленному маршруту. В направлении центра города с улицы Лейтенанта Орлова транспорт будет двигаться по улицам Павловича, Гамарника, Волочаевской, Амурскому бульвару до железнодорожного вокзала и далее по установленной схеме.