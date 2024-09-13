В Омске на три ночи закроют трамвайные пути в сторону Амура

В Омске продолжают реконструировать трамвайные пути. Это влияет на работу самих трамваев: в этот раз работы пройдут на участке от 8-й Восточной до 5-й Северной.
В связи с этим администрация города Омска сообщает, что движение трёх маршрутов под номерами 1, 4 и 7 в очередной раз будет сокращено до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Ограничения будут действовать три ночи, с 20:30 до 5:30 утра:
— с понедельника, 16, на вторник, 17 сентября;
— со среды, 18, на четверг, 19 сентября;
— с пятницы, 20, на субботу, 21 сентября.
В мэрии приносят извинения за доставленные неудобства.
Ранее мы рассказали об улице в Старой Московке, которую заасфальтировали в течение дня. Дорога в частном секторе имеет площадь в 3700 квадратных метров, однако это не большая самая в Ленинском округе площадь участка для дорожных работ.