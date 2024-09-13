— Я увидел эту ракету. Понял, летит именно на нас. Удар! Выглянул из танка, свежим воздухом подышал. Дальше сел и вперед! Противники, когда попали в нас, наверное, подумали, что уничтожили. Нет, не дождетесь! — уже с улыбкой рассказывает Хасан Сабзалиев, офицер из Забайкалья, о своем героическом поступке. Хотя сам сибиряк таковым его не считает, да и рассказывать не считает нужным. Подробности сообщило Министерство обороны России: боец, командуя танковым штурмовым взводом, вступил в бой с противником. Силы неравны: враг брал количеством и техники, и военных. Однако Хасану удалось уничтожить командный пункт ВСУ и значительное число пехоты. И это несмотря на полную потерю зрения после удара противотанковой управляемой ракетой по танку мужчины. Подробности в материале КП-Иркутск.
Хасан Сабзалиев еще в детстве знал, что пойдет по стопам отца. А он отдал Родине 25 лет службы. Чехословакия, Таджикистан, Оренбург, где только не довелось побывать. Хасан смотрел на папу с гордостью и мечтал однажды надеть форму военного.
— Уже в школе знал, что свяжу свою жизнь со службой, — рассказывает Хасан Сабзалиев телеканалу РТК «Забайкалье». — Рос в окружении солдат, нравилось проводить с ними время, наблюдать, как работают с техникой. В голове уже себе поставил цель — поступить в военное училище. А вот о танковых войсках не мечтал, так совпало.
После школы Хасан поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. По распределению попал в Читу. Там он и остался. А вскоре создал семью. Сейчас у сибиряка подрастают трое детей.
В июне 2022 года Хасан отправился в зону СВО. Там его назначили командиром танковой роты. После ее расформирования сибиряк стал командиром взвода.
— Утро 5 сентября 2022 года началось, как обычно: выехали менять огневые позиции. Но во время движения через командирский люк увидел, что противотанковая ракета летит прямо в мою сторону. А потом удар и взрыв. Оглушило немного. Хорошо, что танк продолжил работать.
Танковый взвод под командованием майора Хасана вступил в бой.
«Ты видел, откуда ракета на нас прилетела? Я сейчас тебе покажу», — сказал майор наводчику. Так, танкисты смогли прицельным огнем уничтожить врага. Однако спустя пару минут сибиряк понял, что перестал видеть.
— Слышал, все слышал! Все понимал, что происходит со мной. Единственное не видел…, — вспоминает майор.
«Возвращаемся на исходную», — дал команду своим бойцам майор. Оказалось, что у сибиряка не просто тяжелая контузия, но и осколочные ранения глаз и лица. Лечение и восстановление заняло много времени. Сначала бойца пытались поставить на ноги в госпитале Ростова, а после перевезли в Москву. Там ему несколько раз провели операцию на глаза. И зрение наконец-то полностью вернулось! И пройдя такие испытания, Хасан ни на минуту не задумался об отставке.
— Мне нравится эта форма, мне нравится эта работа! — уверенно произнес Хасан. Сейчас Хасан служит командиром танковой роты Окружного учебного центра Восточного военного округа.