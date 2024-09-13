— Я увидел эту ракету. Понял, летит именно на нас. Удар! Выглянул из танка, свежим воздухом подышал. Дальше сел и вперед! Противники, когда попали в нас, наверное, подумали, что уничтожили. Нет, не дождетесь! — уже с улыбкой рассказывает Хасан Сабзалиев, офицер из Забайкалья, о своем героическом поступке. Хотя сам сибиряк таковым его не считает, да и рассказывать не считает нужным. Подробности сообщило Министерство обороны России: боец, командуя танковым штурмовым взводом, вступил в бой с противником. Силы неравны: враг брал количеством и техники, и военных. Однако Хасану удалось уничтожить командный пункт ВСУ и значительное число пехоты. И это несмотря на полную потерю зрения после удара противотанковой управляемой ракетой по танку мужчины. Подробности в материале КП-Иркутск.