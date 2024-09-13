Афиша на 14, 15 сентября. Куда пойти в выходные дни в Перми?

14 сентября
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | Король Лир | 16+
Арт-объект «Кама-река»
14.00 | Пермь-300. Калейдоскоп историй | Обзорная экскурсия | 12+
Арт-резиденци
12.00−19.30 | Камень Западного Урала | 12+
12.00−19.30 | Грани искусство — знания | 12+
12.00−19.30 | Калейдоскоп | Выставка Валерия Бендера | 12+
12.00−19.30 | Близкое и далёкое. Часть I | Выставка Юрия Лапшина | 12+
Балет Панфилова
19.00 | Посмешище | 18+
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Моя песнь | Выставка Екатерины Борисовой | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Свадебный костюм народов России | Фотовыставка | 6+
— Минуты творчества | Выставка вышитых картин | 6+
— Лепестки сакуры | 6+
— Mon Paris | Фотовыставка | 6+
— По любимым местам | 6+
Библиотека им. И. С. Тургенева
11.00−19.00 | Выставка текстильных кукол | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Кто рассыпал эти звезды? | 6+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
18.30 | ½ финала Первой телевизионной лиги КВН | 12+
Дворец культуры им. С. М. Кирова
17.00 | Иван Панкратов. Вот он я! | 12+
Дом актёра
11.00 | Мечтать не вредно | 6+
19.00 | Скамейка | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Юбилейная художественная выставка, посвящённая 85-летию Пермского отделения ВТОО «Союз художников России» | 6+
Интерактивный музей «Парк науки»
13.00 | Физика из чемодана | 6+
14.00 | Интерактивная экскурсия | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Рюриковичи / Романовы | Постоянные экспозиции | 12+
— Россия будущего | 12+
— Три века истории Перми | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Путешествие в детство | 6+
— Донбасс. Волонтёры. Истории | 12+
— Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
14.00 | Экскурсия по выставке «Россия будущего» | По специальной цене | 12+
Музей пермских древностей
День рождения пермского мамонта:
13.00 | Мастерская Музеезавриков | Музейное занятие | 6+
15.00 | Челюсти. Чьи зубы сильнее? | Музейное занятие | 6+
16.00 | Друзья из каменного века | Перформанс | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.0 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Art & Science: Открытые тела | Итоговая выставка стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль» | 16+
Остановка «Завод ГСК»
13.00 | Гайва и Камгэс: город в городе | 12+
Планетарий
10.30 | Сказочная история о полётах в космос | 6+
12.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
15.00 | Где живёт Земля | 6+
17.30 | Этот огромный, огромный мир | 12+
19.00 | Сверхмассивные чёрные дыры. Открывая невидимое | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Н. Коляда. Капсула времени | Комедия | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | По щучьему велению XXI века | Иллюзионная сказка | 6+
18.00 | Фокусы со всего мира. Иллюзионный дуэт Марины и Михаила Бастраковых | 6+
Театр «У Моста»
18.00 | Сансара | 12+
Театр кукол
11.00 | Лягушка-путешественница | 0+
13.30 | Маленькая Баба-яга | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Лебединое озеро | 6+
Театр юного зрителя
19.00 | Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой | 16+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Золотые руки Прикамья | 0+
Центр городской культуры
11.00−20.0 | Хроника цветущих событий | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Дорога домой | Персональная выставка Жени Балдиной | 12+
11.00−19.00 | Создание | Персональная выставка авторской художественной керамики Ольги Ладкиной | 12+
Цирк
13.00, 17.00 | Тропик-шоу | 0+
15 сентября
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | Король Лир | 16+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Камень Западного Урала | 12+
12.00−19.30 | Грани искусство — знания | 12+
12.00−19.30 | Калейдоскоп | Выставка Валерия Бендера | 12+
12.00−19.30 | Близкое и далёкое. Часть I | Выставка Юрия Лапшина | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Свадебный костюм народов России | Фотовыставка | 6+
— Минуты творчества | Выставка вышитых картин | 6+
— Лепестки сакуры | 6+
— Mon Paris | Фотовыставка | 6+
— По любимым местам | 6+
Выставка современного искусства «Точка сборки»
19.00 | Вечер уличной магии | 16+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Кто рассыпал эти звезды? | 6+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
18.00 | Александр Бардин. Кучерявый вечер | 12+
Дворец культуры им. А. С. Пушкина
18.00 | Художественная роспись. Лавандовое настроение | Мастер-класс | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Интерактивный музей «Парк науки»
12.00, 14.00 | Интерактивная экскурсия | 6+
13.00 | Физика из чемодана | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Рюриковичи / Романовы | Постоянные экспозиции | 12+
— Россия будущего | 12+
— Три века истории Перми | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Путешествие в детство | 6+
— Донбасс. Волонтёры. Истории | 12+
— Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей пермских древностей
День рождения пермского мамонта:
13.00 | Мастерская Музеезавриков | Музейное занятие | 6+
16.00 | Друзья из каменного века | Перформанс | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Art & Science: Открытые тела | Итоговая выставка стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль» | 16+
ПДНТ «Губерния»
17.00 | Мастер-класс по стрельбе из лука и современному мечевому бою | 16+
19.00 | Константин Завалин, Антон Бахарев, Григорий Данской с программой «Забадан» | 16+
Планетарий
10.30 | Дорога в космос нам открыта | 6+
12.00 | Небесные светлячки | 6+
15.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+
17.30 | Открывая невидимую Вселенную | 12+
Ротонда в Горьковском саду
12.00 | Пермь архитектурная | 12+
Скульптура «Пермяк — солёные уши»
14.00 | О Перми и пермяках через символы города | Обзорная экскурсия | 6+
Театр «Век жизни»
13.00 | Аленький цветочек | Сказка для всей семьи | 6+
19.30 | Н. Коляда. Носферату | Странная комедия | 16+
Театр «Данилин»
12.00 | Иллюзионное шоу клоунов | 0+
Театр «У Моста»
18.00 | Сансара | 12+
Театр кукол
11.00 | Лягушка-путешественница | 0+
13.30 | Маленькая Баба-яга | 6+
16.00 | Рисуем сказку | Мастер-класс по песочной анимации от художника Е. Полторацкой | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Лебединое озеро | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Тщеславие | Психологическая монодрама | 16+
Театр юного зрителя
15.00, 18.00 | Тимур и его команда | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Золотые руки Прикамья | 0+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Хроника цветущих событий | 12+
Центральная детская библиотека
10.00−18.00 | Арт-объект: полигональная скульптура | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Дорога домой | Персональная выставка Жени Балдиной | 12+
11.00−19.00 | Создание | Персональная выставка авторской художественной керамики Ольги Ладкиной | 12+
Цирк
13.00 | Тропик-шоу | 0+
Частная филармония «Триумф»
19.00 | Группа «Моя дорогая» c программой «Будет тепло» | 12+