В Омске устанавливают новые фонари на 30 улицах

В Омске начался монтаж новых линий уличного освещения. Работы ведутся на 30 улицах. На восьми из них фонари уже включены. В ближайшее время свет появится еще на девяти улицах.
Одной из улиц, где установят новые фонари, станет Октябрьская. Здесь поставят шесть светодиодных фонарей. Они будут освещать переходы и помогать пешеходам.
Подрядчики скоро начнут работы на четырех новых линиях. Для трех проектов готовят документы для конкурсов. Одна линия еще в стадии проектирования.
До конца года планируется установить 42 новых линии освещения общей длиной 32 километра. На это выделено более 100 миллионов рублей из городского бюджета.