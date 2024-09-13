В Волгограде в 2025 году откроют свои двери для учеников две новые школы

Один из объектов, в поселке ГЭС, уже готов на 75%. В здании площадью 11,5 тыс. кв. м разместится блок для начальных классов с отдельным входом, раздевалкой и внутренним двором, учебные помещения для 5−11-х классов, мастерские, библиотека с читальным залом, актовый зал на 240 мест и многое другое. В здании предусмотрен лифт и все необходимое для безбарьерной среды.