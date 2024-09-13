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В Волгограде в 2025 году откроют свои двери для учеников две новые школы

В областном центре начнут работу сразу две новые школы: в поселке ГЭС Тракторозаводского района и ЖК «Комарово» Советского района.

Источник: Freepik

Уже 1 сентября следующего года в Волгограде примут учеников сразу две новые школы на 800 мест, строящиеся в рамках нацпроекта «Образование». Планируется, что строительно-монтажные работы завершатся досрочно еще до конца 2024 года.

Один из объектов, в поселке ГЭС, уже готов на 75%. В здании площадью 11,5 тыс. кв. м разместится блок для начальных классов с отдельным входом, раздевалкой и внутренним двором, учебные помещения для 5−11-х классов, мастерские, библиотека с читальным залом, актовый зал на 240 мест и многое другое. В здании предусмотрен лифт и все необходимое для безбарьерной среды.

Второй объект находится в ЖК «Комарово» Советского района, его готовность сейчас составляет 70%. Завершается монтаж фасада, проходит отделка помещений. В здании будет находиться 51 учебный класс, мастерские, большой и малый спортивные залы, бассейн, классы музыки, зал хореографии и многое другое. Предусмотрены 4 лифта.

Напомним, в Волгоградской области полным ходом идет возведение новых учреждений образования. Так, 1 сентября текущего года открылись сразу две школы в Дзержинском районе: № 7 и № 45, все виды работ охватили 97% образовательных учреждений, открыты 9 «Кванториумов», 429 «Точек роста», 5 центров «IT-куб».

образование