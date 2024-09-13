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Из-за тумана аэропорт Красноярска не принимает рейсы

Также не выполняются рейсы из Красноярска в Москву.

Красноярский аэропорт не принимает рейсы из-за тумана и позднего прибытия воздушных судов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

13 сентября в международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского объявлены задержки прибытия авиарейсов таких авиакомпаний, как «Ютэйр», «Победа», «Россия» из Москвы, Иркутска, Новосибирска и выполнения рейсов в Москву.

Самолёты, которые летели в Красноярск, направлены на запасные аэродромы Кемерово и Абакана.

Транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства при предоставлении пассажирам необходимых услуг.