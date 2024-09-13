Из-за тумана аэропорт Красноярска не принимает рейсы

13 сентября в международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского объявлены задержки прибытия авиарейсов таких авиакомпаний, как «Ютэйр», «Победа», «Россия» из Москвы, Иркутска, Новосибирска и выполнения рейсов в Москву.