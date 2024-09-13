Красноярцев ждут теплая суббота и похолодание в воскресенье

По данным Гидрометцентра России, 14 сентября, в субботу, днем воздух прогреется до +14 градусов. Будет облачно, но с прояснениями. Дождь не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов. Синоптики прогнозируют дождь.
15 сентября, в воскресенье, днем ожидается всего +7 градусов. Облачно. Небольшой дождь. В ночь на понедельник похолодает до +1 градуса. Также возможны небольшие осадки.
Следующая неделя ожидается достаточно прохладной. Днем столбики термометров опустятся ниже +10 градусов. А ночью могут опуститься и вовсе до 0 градусов.