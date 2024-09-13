Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дарьи Дугиной

Наталья Вовк — гражданка Украины, которую следствие считает главной подозреваемой в организации убийства Дугиной. 43-летняя Вовк пересекла российскую границу в июле 2022 года на машине с номерами ДНР. Вместе с ней была ее 12-летняя дочь. Вовк, используя поддельные документы, сняла квартиру в доме на улице Вернадского, где жила Дарья Дугина. В это время Богдан Цыганенко, который помогал Вовк, арендовал гараж на юго-западе Москвы. Там они вместе собрали бомбу, которую затем прикрепили к днищу внедорожника Land Cruiser Prado Дугиной.