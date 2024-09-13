Житель Самарской области выиграл в лотерею 56 миллионов рублей

«В 12633-м тираже лотереи “Спортлото “6 из 45” был разыгран многомиллионный суперприз — 55 165 964 рубля. Счастливчиком оказался Сергей из Самарской области. Сергей отметил дополнительные числа в билете, поэтому его выигрыш увеличился на 1 222 500 рублей и составил 56 388 464 рубля. Сергей может с гордостью назвать себя одним из самых везучих жителей региона, ведь этот выигрыш стал рекордным для Самарской области за 2024 год”, — рассказали в “Столото”.