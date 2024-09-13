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Красочное северное сияние наблюдали жители Челябинской области

Делимся удивительными снимками.

Источник: Фото Леси Буяновой / Из личного архива

В ночь на 13 сентября жители Челябинской области снова могли любоваться северным сиянием. Южноуральцы поделились снимками ярких всполохов. Отчетливо разглядеть их помогает камера.

Запечатлеть аврору удалось в разных районах региона. К примеру, этот удивительный снимок был сделан у реки Юрюзань.

«В 21:00 дети успели увидеть начало и разглядеть звёзды, лежа на стогах. А в час ночи мы любовались сиянием на речке под плескания рыбы и стелящийся по воде туман», — рассказывает автор снимков Леся Буянова.

А это видео сделал Ридаль Султанов. Снимал в деревне Акбашева Аргаяшского района. В двухминутном ролике видно, как разгоралась и постепенно угасала аврора в течение двух часов.

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