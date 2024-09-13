Каждый двадцать пятый: в минобразования назвали количество студентов Калининградской области

В 2024 году в вузах Калининградской области учатся 40 тысяч студентов, из них 15 тысяч человек стали первокурсниками. Об этом представители регионального министерства образования написали в комментариях на странице избранного губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«Более 8 тысяч человек приступили к обучению на первом курсе колледжей и вузов по программам среднего профессионального образования). Более 7 тысяч студентов начали обучение по программам высшего образования», — говорится в сообщении.
Поступить на «вышку» можно по 314 направлениям, а получить СПО — по 334. В регионе работает 18 колледжей и техникумов и 15 вузов, все из которых — федеральные учреждения или частные организации и их филиалы.
«Вузов, подчинённых правительству Калининградской области, нет», — добавили в минобразования.