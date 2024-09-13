Предстоящая суббота станет самым тёплым днём бабьего лета в Новосибирской области

— Дневная температура достигнет +21 градуса по Цельсия. Ночью жители региона могут ожидать от +6 до +11 градусов. Днём по области возможны небольшие дожди. Ветер северный, 4−9 метров в секунду, местами может достигать 14 метров в секунду, — сообщается на сайте.