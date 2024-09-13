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Предстоящая суббота станет самым тёплым днём бабьего лета в Новосибирской области

Температура поднимется до +21.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 95% 760 мм рт. ст. +15°

14 сентября, в субботу, в Новосибирской области наступит самый тёплый день за нынешнее бабье лето. Об этом информирует «Западно-Сибирское УГМС».

— Дневная температура достигнет +21 градуса по Цельсия. Ночью жители региона могут ожидать от +6 до +11 градусов. Днём по области возможны небольшие дожди. Ветер северный, 4−9 метров в секунду, местами может достигать 14 метров в секунду, — сообщается на сайте.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в регионе заметили первый иней. Тонкий слой льда захватил газоны и листья деревьев области, а также лобовые стёкла машин.

Также КП-Новосибирск сообщила, когда в городе начнётся отопительный сезон. С 16 сентября к теплу подключат муниципальные здания, а с 18 сентября — жилые дома.