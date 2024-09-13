В Омске прошел осенний этап Спартакиады-2024 для медиков

В Омске прошел осенний этап Спартакиады-2024 среди работников здравоохранения. На соревнованиях собрались около сотни спортсменов из 19 медицинских учреждений.
В этом году медики соревновались в беговых дисциплинах. Состязания проходили на дистанциях 100 и 200 метров, 400 метров, а также в прыжках в длину и смешанной эстафете 4×100 метров.
Хотя новых рекордов не было, участники получили много положительных эмоций. Они показали командный дух и умение работать вместе.
«Чем цели трудней, тем радостней победа» — таким стал девиз нашей команды", — поделилась своими впечатлениями команда клинического противотуберкулезного диспансера 4.